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2022-07-14
Вдарили по готелю та торговому центру: ворог знову обстріляв Миколаїв - фото
Російська армія продовжує жорстоко бити по Миколаєву - у четвер, 14 липня, близько п'ятої години ранку, окупанти обстріляли готель "Миколаїв" у центрі міста.
Про це мер міста Олександр Сенкевич написав у Telegram, інформує
Будівля готелю дуже пошкоджена. Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджено і будівлю торгово-розважального центру навпроти.
На місці прильоту працюють комунальники. Вони вже розчистили проїзд для автомобілів від уламків та сміття. Триває розчищення прилеглої території.
Як повідомляв "Апостроф", вранці у вівторок, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого російського ракетно-артилерійського обстрілу. Ракети влучили до двох медичних закладів та житлових будинків, чотирьох людей поранено.
Олена Руденко, Апостроф