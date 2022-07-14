Вдарили по готелю та торговому центру: ворог знову обстріляв Миколаїв - фото

Російська армія продовжує жорстоко бити по Миколаєву - у четвер, 14 липня, близько п'ятої години ранку, окупанти обстріляли готель "Миколаїв" у центрі міста.

Про це мер міста Олександр Сенкевич написав у Telegram, інформує Апостроф.

Будівля готелю дуже пошкоджена. Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджено і будівлю торгово-розважального центру навпроти.

На місці прильоту працюють комунальники. Вони вже розчистили проїзд для автомобілів від уламків та сміття. Триває розчищення прилеглої території.

Як повідомляв "Апостроф", вранці у вівторок, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого російського ракетно-артилерійського обстрілу. Ракети влучили до двох медичних закладів та житлових будинків, чотирьох людей поранено.


Олена Руденко, Апостроф





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