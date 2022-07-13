Жозеп Боррель закликав ЄС більш тісно взаємодіяти з НАТО

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликає ЄС тісніше взаємодіяти з НАТО. Про це він написав у своєму блозі.

На його думку, країнам ЄС необхідно налагодити спільні закупівлі озброєнь на зміну тим, що постачаються в Україну.

"Зараз завдання полягає в тому, щоб вивести наше стратегічне партнерство з НАТО на новий рівень і показати, що ми, як ЄС, можемо взяти на себе велику відповідальність за власну безпеку", - пише Боррель, коментуючи обговорення про оборонну стратегію Євросоюзу.

Насамперед він пропонує країнам ЄС не лише більше витрачати на оборону, а й об'єднати ці витрати.