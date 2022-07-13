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2022-07-13
Жозеп Боррель закликав ЄС більш тісно взаємодіяти з НАТО
На його переконання, країнам ЄС потрібно більше витрачати на оборону, інформує
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликає ЄС тісніше взаємодіяти з НАТО. Про це він
На його думку, країнам ЄС необхідно налагодити спільні закупівлі озброєнь на зміну тим, що постачаються в Україну.
"Зараз завдання полягає в тому, щоб вивести наше стратегічне партнерство з НАТО на новий рівень і показати, що ми, як ЄС, можемо взяти на себе велику відповідальність за власну безпеку", - пише Боррель, коментуючи обговорення про оборонну стратегію Євросоюзу.
Насамперед він пропонує країнам ЄС не лише більше витрачати на оборону, а й об'єднати ці витрати.
Юлія Мельничук, ZN.ua