"Відразу припинимо, якщо...": у РНБО розповіли про умову та дедлайн припинення війни

Війна може закінчитися лише після того, як усі війська Росії повністю покинуть територію України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі "Радіо НВ". За його словами, війна вважатиметься завершеною лише після звільнення всіх тимчасово окупованих територій України.

«Якщо агресор покине нашу землю, тоді ми одразу припинимо воювати. Але для цього ворог має звідси забратися з усіх земель, які у нас були зафіксовані після 1991 року. Це аксіома. Якщо він цього не зробить, то іншого шляху, як військового, у нас не буде», - підкреслив Данилов.

Він розповів, що українські захисники мають графік черговості звільнення захоплених земель. При цьому дедлайни, до яких все має закінчитись, ніхто не ставить.

«Ми розуміємо, що перемога буде за нами. І ніяких дедлайнів на війні не може бути – це неприпустимі речі. Війна – це ситуація, що постійно змінюється. Думати, що все можна прорахувати та сказати, що це буде завтра, ми не можемо», - заявив секретар РНБО.