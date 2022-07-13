Вражає цілі за 6 секунд: українських захисників посилили потужною зброєю, фото

українські військові, бійці ЗСУ

Зброя гарантує ураження повітряного об'єкту.

У боротьбі проти російського агресора українські бійці застосовують багато зразків іноземного озброєння. Наприклад, у руках бійців опинився французький переносний зенітно-ракетний комплекс Mistral.

Про це повідомили у Facebook оперативне командування "Південь" за матеріалами інформагентства АрміяInform.

Комплекс Mistral здатний вражати повітряні цілі за 6 секунд у радіусі 4 км. Цей ПЗРК досить громіздкий, але зручний у використанні. При транспортуванні він пакується у два контейнери загальною масою близько 50 кг, а для приведення зброї в бойове положення вистачає близько 1 хвилини.

Як розповіли українські військові, перезаряджання займає до 30 секунд, а пуск ракети проводиться вже через 3-5 секунд після старту – її початкова швидкість складає 40 м/с.

Наголошується, що ПЗРК гарантує поразку повітряного об'єкта – похибка наведення ракети становить лише 1 метр.


Александра Павленко, politeka.net





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