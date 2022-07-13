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2022-07-13
Знімки NASA Firms зафіксували зменшення артобстрілів після початку роботу ЗСУ по російських складах, карта
Експерти порівняли знімки за 9 та 13 липня. Ситуація змінилася докорінно, інформує
Після того, як ЗСУ з допомогою західного озброєння почали завдавати ударів по російських складах в тилу, окупанти зменшили кількість артилерійських обстрілів України. Підтвердженням цього є супутникові
На них видно, що ще 9 липня російські війська з допомогою артилерії прострілювали всю лінію фронту. Найбільше обстрілів було на сході країни.
Через кілька днів, а саме 13 липня, ситуація докорінно змінилася. Супутники, які моніторять пожежі, зафіксували в рази меншу їх кількість на лінії фронту.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua