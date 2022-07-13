Знімки NASA Firms зафіксували зменшення артобстрілів після початку роботу ЗСУ по російських складах, карта

Експерти порівняли знімки за 9 та 13 липня. Ситуація змінилася докорінно, інформує ZN.ua.

Після того, як ЗСУ з допомогою західного озброєння почали завдавати ударів по російських складах в тилу, окупанти зменшили кількість артилерійських обстрілів України. Підтвердженням цього є супутникові знімки NASA Firms.

На них видно, що ще 9 липня російські війська з допомогою артилерії прострілювали всю лінію фронту. Найбільше обстрілів було на сході країни.

Через кілька днів, а саме 13 липня, ситуація докорінно змінилася. Супутники, які моніторять пожежі, зафіксували в рази меншу їх кількість на лінії фронту.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
У ЗСУ наочно показали, як удари по складах росіян впливають на обстріли з їхнього бокуУ ЗСУ наочно показали, як удари по складах росіян впливають на обстріли з їхнього боку
Російських окупантів в Україні стало трохи менше: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаРосійських окупантів в Україні стало трохи менше: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
У CNN показали, як виглядає вирва після удару ЗСУ по складу росіян у Новій КаховціУ CNN показали, як виглядає вирва після удару ЗСУ по складу росіян у Новій Каховці
Вибухи пролунали в Запоріжжі після початку переговорів з рф в Туреччині: кадри з місцяВибухи пролунали в Запоріжжі після початку переговорів з рф в Туреччині: кадри з місця
"Жест доброї волі": глава Росавіації опинився в реанімації після загадкової НП"Жест доброї волі": глава Росавіації опинився в реанімації після загадкової НП
"Знову закурили на складах гуманітарки": небо у Луганську стало червоним, гримлять вибухи"Знову закурили на складах гуманітарки": небо у Луганську стало червоним, гримлять вибухи
Одна із заборонених проросійських партій вимагає відновлення в судіОдна із заборонених проросійських партій вимагає відновлення в суді
ЗСУ знищили ще 70 російських окупантівЗСУ знищили ще 70 російських окупантів
Українські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової КаховкиУкраїнські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової Каховки
ЄС може затвердити законодавство для конфіскації російських активів у жовтніЄС може затвердити законодавство для конфіскації російських активів у жовтні
Последние новости
Подгружаем последние новости