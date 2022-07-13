"Жест доброї волі": глава Росавіації опинився в реанімації після загадкової НП

"Жест доброї волі": глава Росавіації опинився в реанімації після загадкової НП

61-річного голову Росавіації Олександра Нерадько госпіталізовано в реанімацію з множинними забоями та переломами.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на свої джерела, він «упав з велосипеда». У Нерадько діагностували переломи ребер, тазу та забиті місця, у тому числі у нього гематоми на обличчі. Як саме сталося падіння, сам глава Росавіації пояснити не зміг.

Додамо, що раніше глава російського мінтрансу Віталій Савельєв запропонував Нерадько залишити посаду після отриманих ним зауваженнь з боку уряду за неналежне виконання ним посадових зобов'язань.

«Впав на кулаки та ноги якихось міцних хлопців», «Велик на реактивній тязі був?», «Для таких травм потрібно з велосипеда в прірву впасти», «Невдала спроба "суїциду"», «Негативно встав на ноги», «Хіба що з вікна випав на велосипеді, судячи з характеру пошкоджень…», "Впав з велосипеда з 9 поверху", "Це називається жест доброї волі", "Упав, а там ноги і кийки ФСБшників, спіткнувся, напоровся, ой взагалі ситуація несподівана", - коментують у Мережі те, що сталося з главою Росавіації.


Катерина Петренко, politeka.net





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