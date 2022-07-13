Якщо ми хочемо перемогти, нам треба поставити всю країни на військові рейки, - Олександр Кочетков

Політичний експерт Олександр Кочетков пояснив, перехід України на військові рейки передбачає інституційну перебудову держави в цих рамках і пріоритетність військових завдань.

Про це він розповів у програмі «Садок вишневий» .

«Якщо ми хочемо перемогти, нам треба поставити всю країни на військові рейки. І це загалом система військової організації життя під час війни», - підкреслює Олександр Кочетков.

Як він зазначає, сьогодні в усій країні військові завдання мають стояти над усіма іншими, мати пріоритет у всіх сферах, а їхнє виконання повинне бути терміновим, обов’язковим і ретельним. Зокрема, каже експерт, навіть інституційна перебудова має відбутися у рамках переходу на військові рейки.

«Інакше не може бути, не може бути якихось там дискусій, не може бути якихось дурних парламентських законопроєктів, не може бути цього під час війни. Комусь не подобається, що це схоже на диктатуру. Не хочеш власної диктатури, отримаєш диктатуру агресора, а він панькатися не буде, він буде розстрілювати і знищувати. Тобто, можна і треба робити певні перебудови в системі влади, якщо ти хочеш перемогти і залишитися», - пояснює Олександр Кочетков.

За словами експерта, світ очікує, що Україна зараз вийте на той рівень, з якого можна вирішити проблему агресивної росії: роззброїти, розшматувати і зробити з неї більш пристойного члена світового співтовариства, а не того агресивного маніяка, яким вона зараз є. Перебуваючи на цьому рівні, підкреслює гість програми, Україна зможе забезпечити і свою безпеку, і європейську, і світову.