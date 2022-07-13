Російська армія готує підґрунтя для подальшого наступу на Донеччину – ISW

Безперервним вогневим впливом окупанти зачищають стратегічні напрямки, для розгортання наступальних операцій, інформує ZN.ua.

Російська армія готує підґрунтя для подальшого наступу на Донеччину – ISW
Водні об'єкти навколо українських позицій поблизу Слов'янська. Джерело: Esri, Maxar, Earthstar Geographics.
© Інститут вивчення війни ISW

На сході України триває оперативна пауза під залпи російської артилерії. Армія РФ продовжує заходи з відновлення боєздатності військових підрозділів та проводить обмежені, розвідувального характеру, атаки, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За попередню добу російські військові підрозділи провели низку наземних атак на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська та в районі Бахмута.

На слов'янському напрямку ЗСУ відбили наступ противника на захід від траси Е40 поблизу Довгенького, Мазанівки, Краснопілля та Долини, а також на схід від траси Е40 в районі сел Маяки та Іванівка. Наразі росіяни не перетинали річку Сіверський Донець у районі Маяків та Сидорового, проте можливість такого маневру вірогідна. Адже це дасть змогу оточити український укріплений район між Долиною, Богородичним, Пришибом та Маяками. Але чисельні водойми є природною перепоною для цього. Тож, імовірно, російські сили продовжать завдавати ударів по районах навколо Слов'янська, щоб створити умови для відновлення наступу на Слов'янськ та Краматорськ.

На сіверському напрямку в районі Спірного та Івано-Дар'ївки підрозділи армії РФ намагалися наступати, проте ЗСУ відбили атаку противника. Росіянам все ж таки вдалося захопити Григорівку, що знаходиться поблизу адміністративного кордону Луганської та Донецької областей. Вони також продовжили вести обстріли по населеним пунктам, зокрема по селах Крива Лука, Верхньокам'янське, Спірне та Серебрянка, таким чином готується підґрунтя до поновлення наступу на Сіверськ.

На бахмутському та новопавлівському напрямках, за інформацією Генерального Штаба ЗСУ, російські сили намагаються покращити своє тактичне положення.

Під інтенсивними обстрілами опинилися Авдіївка, Курахове та Мар'їнка. Таким чином, війська противника намагаються стримати Сили оборони України. Російські обстріли уздовж всієї лінії зіткнення на Донеччині продовжуватимуться, з метою підготовки плацдарму для поновлення наступу.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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