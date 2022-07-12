Веймарський синдром, який був у росії весь час у 90-х роках, дуже сильно розцвів при путіні, - Ілля Пономарьов

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов пояснив, чому більшість росіян підтримують агресивну політику путіна та, зокрема, війну проти України.

Про це він розповів у програмі «Культ особистість» .

«Веймарський синдром, який був у росії весь час у 90-х роках, дуже сильно розцвів при путіні. путін на ньому активно спекулював, все це «побєдобєсіє», яке він розвивав і так далі – це була основа його влади», - пояснює Ілля Пономарьов.

Він наголошує, що головна скрепа путіна – не православ'я, а саме ностальгія за великим минулим, яке пішло і ніколи не повернеться, але яке йому дуже хочеться повернути силою зброї. На цьому, констатує політик, путін і зіграв, хоча реалізація цих ідей, зокрема війна проти України, практично для всіх елітних кіл росії стала несподіванкою.

«Було буквально кілька людей, які путіна накручували, але навіть вони, я певен, не думали, що так воно станеться. Зрозуміло, що Шойгу і Патрушев у цьому сенсі ставилися до яструбів. Тобто Шойгу говорив: «Володимире Володимировичу, наша армія готова виконати будь-який наказ, дивіться, як ми її розвинули за останні роки». Патрушев казав: «Ці українці, там все гниле, ми контролюємо ситуацію, зробимо, що скажете». Але при цьому ніхто не думав, що доведеться перевірити», - каже Ілля Пономарьов.

За його словами, після початку російсько-української війни Шойгу та Патрушев потрапили у дуже важке становище, вплив людей з приватною армією різко зріс, оскільки звичайні війська не в змозі виконати ці завдання, а серед силовиків узагалі почалися чистки.