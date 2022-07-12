Путіну мало захопити всю Україну: у МЗС Латвії назвали головну мету президента диктатора

Володимир Путін

Головною метою диктатора путіна у війні є не захоплення України.

Головна мета російського диктатора володимира путіна у війні проти України — відновлення Російської імперії. Тому росія прагне не просто захопити, а знищити Україну, щоб втілити в життя свої плани. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

На його думку, кремль не хвилюють вибори 2024 року, тому що вони стануть звичайним цирком для підтвердження існування демократії у державі, де цієї демократії немає та ніколи не було.

"Я не думаю, що путін думає про вибори 2024 року. Я думаю, що він просто хоче мати імперію. І ми розуміємо, що без України, без знищення України це неможливо", — вважає міністр закордонних справ Латвії.

Владимир Путин

Рінкевичс порівняв "вибори" в росії та в СРСР, де у відкритій виборчій кампанії радянських керівників фактично ніхто не вибирав, а була "якась церемонія".

"Це також буде свого роду церемонія, щоб переконати більшість росіян, що президент, Дума та всі інші обрані. Тому справа не у виборах. Це про збереження влади", — сказав він.


Александра Павленко, politeka.net





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