В окупованих містах Луганщини «зникає» комунальна техніка – Гайдай

Військова комендатура загарбників «обстежує» в захоплених містах підприємства, адміністративні будівлі та житловий фонд, після чого раптово зникає майно, інформує ZN.ua.

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по населеним пунктам Луганщини та Донеччини, знищуючи таким чином інфраструктуру міст, які ж, за їх заявами, планують «звільнити». Тоді як, вже на окупованих територіях, загарбники до ладу нічого не довели. Натомість після «огляду» комендатури в містах починає зникати комунальна техніка, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Що ці нелюди за три місяці там [у Рубіжному - ред.] зробили? Обстежили житловий фонд. До речі, те саме робитимуть і в Сєвєродонецьку. Купа обіцянок на камери пропагандистських каналів в той час, коли в людей нема світла, води й газу. Чим вони хизуються? Привезли «асвабажденным» місцевим жителям гарячого українського борщу? А тим часом в Лисичанську «зникає» комунальна техніка», - пише Гайдай.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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