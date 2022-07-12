Мобілізація в Україні: основні зміни правил видачі військових квитків

З’явилося більше категорій осіб, які можуть отримати військовий квиток, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: основні зміни правил видачі військових квитків
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В Україні продовжується загальна мобілізація, що була введена через вторгнення Росії. Громадяни, які ще не отримали військовий квиток, мають знати, що правила його видачі змінилися. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни у положення про військовий квиток. Керівниця волонтерського руху «Адвокати ЗСУ», юристка Євгенія Рябека роз'яснила, які саме зміни відбулися, пише ZAXID.NET.

Хто може отримати військовий квиток

Якщо раніше військовий квиток видавався виключно військовозобов’язаним, то зараз він буде видаватися і резервістам, а також усім членам інших військових формувань.

Юристка зазначила, що раніше Верховна Рада законодавчо закріпила можливість у випадку критичної загрози державі, миттєво залучити резервістів без мобілізації. На таких резервістів пошириться увесь комплекс соціальних пільг та гарантій, які передбачені для мобілізованих.

В Україні тепер також видаватимуть військові квитки при зарахуванні до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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