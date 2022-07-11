У справі плівок судді Вовка повторно визначили колегію суддів

У справі за обвинуваченням голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, суддів ОАСК та інших осіб у створенні злочинної організації з метою зловживань визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду, яка розглядатиме кримінальне провадження, а також призначено дату підготовчого засідання. Відповідні дані автоматизованого розподілу справ оприлюднені на сайті Судової влади України.

Спочатку для розгляду справи було визначено колегію у складі головуючої Катерини Широкої, а також суддів Наталії Мовчан та Сергія Мойсака. Однак на підготовчому засіданні 30 червня суддя Широка заявила самовідвід від справи, тому після повторного авторозподілу справу Павла Вовка передали до колегії у складі головуючою Лесі Федорак, а також суддів Віктора Маслова та Ігоря Строгого, інформує ZN.ua .

Повторне підготовче засідання щодо розгляду справи Вищим антикорупційним судом призначено на 21 липня о 13:00.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ вручило підозри голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, шістьом суддям та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади. Підозри НАБУ і САП грунтуються на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка.

У серпні 2021 НАБУ оголосило у розшук сімох фігурантів справи “плівок Вовка”, включно й з головою ОАСК. На початку жовтня Павла Вовка вдруге оголосили у розшук.

У липні минулого року Генпрокуратура спільно з НАБУ провела низку слідчих дій в Окружному адміністративному суді Києва. Під час тодішніх обшуків в ОАСК були виявлені записи, що свідчать про втручання суду в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На них людина з голосом, схожим на голос Вовка, дає вказівки адвокатам і суддям, як «вирішувати питання» з ВККС.