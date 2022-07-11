У міні-шортах та косусі: мережу вразив зухвалий образ прем'єрки Фінляндії

Санна Марін, яка з перших днів вторгнення РФ підтримала Україну, відвідала фестиваль Ruisrock у фінському місті Турку. 36-річна прем'єр-міністерка Фінляндії з’явилася на заході у вбранні, яке не залишилося без уваги користувачів мережі.

Наймолодша прем'єр-міністерка у світі прийшла на фестиваль у коротких джинсових шортах та шкіряній куртці. Завершували образ взуття на масивній підошві, підібране в тон до всього аутфіту, та об’ємно укладене волосся. Фото яскравого образу Марін вже опублікували на сторінці рок-фестивалю у Insragram, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/ruisrock

Люди у коментарях під знімком не перестають висловлювати своє захопленням сміливим вбранням Санни Марін. Вони пишуть, що саме так мають виглядати люди, які ведуть за собою суспільство.

"Це моя прем'єр-міністерка, ось чому я тут живу, Я не здивована. Я не думаю, що ви не знайдете іншої країни, де жанр метал популярніший, ніж у Фінляндії, і я не думаю, що ви знайдете крутішого прем'єр-міністра", "Так, це прем'єр-міністерка", "Ось так виглядають люди, які можуть вести суспільство у краще майбутнє!" - висловилися із цього приводу користувачі мережі.

Санна Марін теж виклала у мережу фото, зроблене під час фестивалю. На знімку вона позувала разом зі своїм чоловіком Маркусом Райкконеном. "Сьогодні свято. Їдемо на Ruistock", - лаконічно підписала кадр прем’єр-міністерка.

Фото: instagram.com/sannamarin

Санна Мірелла Марін - фінська політична діячка. Соціал-демократ, фінський парламентар, колишня міністр транспорту та зв'язку. Після того, як Антті Рінне пішов з посади прем'єр-міністра, Соціал-демократична партія Фінляндії обрала Марін своєю кандидаткою на посаду нового прем'єр-міністра 8 грудня 2019 року. 10 грудня Марін стала наймолодшим у світі чинним прем'єр-міністром, наймолодшим прем'єр-міністром в історії Фінляндії та третьою жінкою-головою уряду країни (після Аннелі Яаттеенмякі та Марі Ківініемі). Уряд Санни Марін активно підтримує Україну у боротьбі з російськими агресорами. 25 травня 2022 року відвідала Україну.


Любов Блажко, Апостроф





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