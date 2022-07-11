Немає ані душі: у мережі показали, на що окупанти перетворили пляжі Бердянська

У тимчасово окупованому Росією Бердянську, який є популярним курортом на Азовському узбережжі, цього сезону порожні пляжі.

Відповідні фото опубліковано у Telegram-каналі "Бердянськ в окупації", інформує Апостроф .

У розпал сезону, в липні, пляжі, де в минулі роки буквально яблуку ніде було впасти, зараз абсолютно порожні і безлюдні. Охочих відпочивати в окупації немає.

Для багатьох місцевих мешканців це справжня катастрофа, оскільки вони заробляли на оренді житла відпочивальникам.

Раніше "Апостроф" розповідав, що в окупованому Бердянську не тільки "просів" курортний сезон, а й зросли ціни - розцінки можуть зростати щодня навіть на сезонні овочі та фрукти. Крім того, різко зросли розцінки на засоби гігієни, які раніше імпортувалися в Україну.