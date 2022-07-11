Немає ані душі: у мережі показали, на що окупанти перетворили пляжі Бердянська

У тимчасово окупованому Росією Бердянську, який є популярним курортом на Азовському узбережжі, цього сезону порожні пляжі.

Відповідні фото опубліковано у Telegram-каналі "Бердянськ в окупації", інформує Апостроф.

У розпал сезону, в липні, пляжі, де в минулі роки буквально яблуку ніде було впасти, зараз абсолютно порожні і безлюдні. Охочих відпочивати в окупації немає.

Для багатьох місцевих мешканців це справжня катастрофа, оскільки вони заробляли на оренді житла відпочивальникам.

Раніше "Апостроф" розповідав, що в окупованому Бердянську не тільки "просів" курортний сезон, а й зросли ціни - розцінки можуть зростати щодня навіть на сезонні овочі та фрукти. Крім того, різко зросли розцінки на засоби гігієни, які раніше імпортувалися в Україну.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти перефарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк в російський триколорОкупанти перефарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк в російський триколор
Окупанти хочуть навчати дітей у Мелітополі «брататися» із росіянами – омбудсменОкупанти хочуть навчати дітей у Мелітополі «брататися» із росіянами – омбудсмен
Окупанти знищили на Донеччині меморіал Василю СліпакуОкупанти знищили на Донеччині меморіал Василю Сліпаку
ЗСУ б'ють з HIMARS по складах ворога, окупанти скаржаться на серйозні втратиЗСУ б'ють з HIMARS по складах ворога, окупанти скаржаться на серйозні втрати
У відповідь на бунт, окупанти дали воду в Маріуполі: вода з’явилась на дорогах, в кранах - ніУ відповідь на бунт, окупанти дали воду в Маріуполі: вода з’явилась на дорогах, в кранах - ні
Окупанти помилково розгромили цілий батальйон своїх же вояків, в СБУ видали деталі: "Пацани стояли..."Окупанти помилково розгромили цілий батальйон своїх же вояків, в СБУ видали деталі: "Пацани стояли..."
Окупанти ввечері обстріляли Чернігівщину з мінометівОкупанти ввечері обстріляли Чернігівщину з мінометів
Доба на Харківщині: окупанти вбили та поранили кількох мирних мешканцівДоба на Харківщині: окупанти вбили та поранили кількох мирних мешканців
Окупанти ракетою зруйнували 5-поверхівку, десятки людей під завалами: подробиці та кадри трагедіїОкупанти ракетою зруйнували 5-поверхівку, десятки людей під завалами: подробиці та кадри трагедії
Окупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в УкраїніОкупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости