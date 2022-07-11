Окупанти перефарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк в російський триколор

Роспропаганда переконує, що це зробили на «прохання мешканців»

Окупанти перефарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк в російський триколор
© стоп-кадр

Стелу на в’їзді до тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області окупанти перефарбували у кольори російського прапора. Відео перефарбованої стели опублікували російські пропагандисти, інформує ZN.ua.

Це подають так, ніби стелу перефарбували «активісти» на «прохання жителів Сєвєродонецька».

На відео двоє чоловіків висловлюють задоволення цим. Один з них каже: «Ми дуже вдячні за те, що Сєвєродонецьк звільнили. І за те, що він нарешті пофарбований у ті кольори, у яких завжди був, є і буде».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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