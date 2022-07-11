Надійшла пропозиція називати Путіна не “президентом”, а “правителем”

Російська Ліберально-демократична партія, засновником та беззмінним лідером якої був покійний Володимир Жириновський, запропонувала перейменувати посаду глави держави російського з президента на «правителя», оскільки «президент» - це щось іноземне та «чуже росіянам».

Про це повідомляє аналітичний портал "Слово і справа" з посиланням на прес-службу ЛДПР.

Послідовники Жириновського мотивують свою ідею тим, що термін "президент" у радянські роки сприймався критично, оскільки всі президенти були у західному світі. “І раптом 1991 року ця назва встановилася і в нас... Усі партії та громадські організації, підключені до цього процесу, висували свої пропозиції щодо цього. Ми мали великий набір ідей, частково вони були прийняті. Але саме ця пропозиція з перейменуванням посади глави держави тоді, на жаль, не була прийнята. Але ми, як і раніше, вважаємо, що це було б правильно зробити», - заявили в ЛДПР.

Варто зауважити, що покійний Володимир Вольфович із просто скандального політика поступово перекваліфікувався на придворні блазні Путіна. А придворним блазням дозволялося озвучувати те, що його величність не могла або не хотіла сказати особисто та офіційно. Можливо, і в цьому випадку вустами ЛДПР каже хтось інший...

Володимир Жириновський помер 6 квітня від наслідків ковіда. Йому було 75 років. Приблизно 30 із них він бовтався у верхніх ешелонах російського політикуму. Що дивно, особливої популярності він набув, коли в серпні 1991-го відкрито підтримав ГКЧП. Тоді проти реакціонерів піднялася вся Москва, і ГКЧП протрималося лише кілька днів, незважаючи на танки та ОМОН. Але Жириновський залишився. Потім було зречення Горбачова, тріумф Єльцина, Біловезька Пуща і крах СРСР, а наприкінці 90-х гучного і харизматичного Єльцина змінив скромний і коректний спочатку Путін... Володимир Вольфович, як і раніше, плавав у “верхніх ешелонах”. Більш того, знайшов для себе нове амплуа - придворного блазня. Саме він першим і озвучив ідею про насильницький поділ України. Не свою, звісно.