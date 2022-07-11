Вбивці мирних людей у Часовому Яру, інших містах України обов'язково будуть знайдені - Зеленський

Головною темою сьогоднішнього відеозвернення президента України Володимира Зеленського став обстріл рашистами міста Часів Яр.

"Сьогодні весь день отримую звіти з міста Годин Яр на Донеччині. Там триває рятувальна операція після російського удару по житлових будинках. Зруйновано дві багатоповерхівки. Під завалами десятки людей. Шістьох вдалося врятувати. У списку загиблих – 15 прізвищ і, на жаль, це не остаточна кількість", - із гіркотою повідомив президент.

“Це був ракетний удар. І кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх робить за звичайними нашими містами, житловими районами, вбиває свідомо. Після таких ударів убивці не зможуть сказати, що чогось не знали чи щось не розуміли”, - наголосив президент. За його словами, те саме стосується ударів по Кривому Розі, Сіверську та Вугледару в Донецькій області. Усіх їх буде знайдено!» — завив він.

“Нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять у всьому світі. Звісно, ??ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання є невідворотним для кожного російського вбивці. Для кожного – абсолютно. Так само, як і для нацистів. І нехай вони не сподіваються, що їхня держава захищатиме їх. Росія першою ж їх покине, коли зміняться політичні обставини”, - зазначив Зеленський.

За його словами, з початку російського вторгнення українські правоохоронці роблять все, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів.

“До цієї роботи залучено наших партнерів з багатьох країн. Російський терор давно перетнув той кордон, за яким багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки — покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене ним проти України та міжнародного правопорядку, — наголосив президент.

“У моєму графіку на найближчі тижні саме такі переговори та звернення, які сприятимуть відновленню справедливості, сприятимуть покаранню російських військових злочинців. Причому ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі”, - запевнив Зеленський.

Говорячи про оперативну обстановку на фронтах, він зазначив наступне: “Минулого тижня багато хто говорив про нібито “оперативну паузу” у діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім, хто придумав цю “паузу”.

"Українська армія тримається, тримається міцно і відбиває штурми в різних напрямках. Але, звичайно, треба зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їхньою втечею з нашої української рідної землі, і я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу”, - сказав президент.

За його словами, це так само невідворотно, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не виявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти лише разом – абсолютно все, кожен українець, кожна українка”, - наголосив Володимир Зеленський.