Окупанти хочуть навчати дітей у Мелітополі «брататися» із росіянами – омбудсмен

Російські окупанти завезли у захоплений Мелітополь на Запорожчині «підручники», щоб запустити у місті навчання за російською програмою. Російську макулатуру в окуповане місто привіз особисто міністр освіти РФ Сєргєй Кравцов.

Виступаючи перед місцевими колаборантами, Кравцов заявив, що у так званих підручниках «немає жодного негативного слова про Україну». Ця заява російського посадовця на диво правдива, адже у їх нових підручниках Україна взагалі не згадується, пояснює освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«Це – той самий конецпт «адінарот», за яким для рашистів незалежної України взагалі не існує», - додає омбудсмен.

Горбачов наголосив, що Мелітополь обов’язково буде звільнено, а колаборантів – покарано. «Все буде Україна. В тому числі - буде українська освіта. Тримаймося. Переможемо», - підсумував він.