Шредер має намір продовжувати спілкування з Путіним — ЗМІ

Схоже, друг Путіна вважає найкращим фіналом війни, розв'язаної РФ, капітуляцію України, інформує ZN.ua.

Шредер має намір продовжувати спілкування з Путіним — ЗМІ
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Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер навіть у світлі війни Росії проти України не збирається відмовлятися від можливості особистого спілкування з Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю газеті FAZ, яке має бути опубліковано 11 липня, повідомляє DW.

Шредер підкреслив, що не вірить у можливість вирішити конфлікт військовим шляхом. За його словами, "долю солдатів та мирного населення в Україні можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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