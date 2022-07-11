Шредер має намір продовжувати спілкування з Путіним — ЗМІ

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер навіть у світлі війни Росії проти України не збирається відмовлятися від можливості особистого спілкування з Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю газеті FAZ, яке має бути опубліковано 11 липня, повідомляє DW .

Шредер підкреслив, що не вірить у можливість вирішити конфлікт військовим шляхом. За його словами, "долю солдатів та мирного населення в Україні можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення".