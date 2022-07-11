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2022-07-11
Шредер має намір продовжувати спілкування з Путіним — ЗМІ
Схоже, друг Путіна вважає найкращим фіналом війни, розв'язаної РФ, капітуляцію України, інформує
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Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер навіть у світлі війни Росії проти України не збирається відмовлятися від можливості особистого спілкування з Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю газеті FAZ, яке має бути опубліковано 11 липня,
Шредер підкреслив, що не вірить у можливість вирішити конфлікт військовим шляхом. За його словами, "долю солдатів та мирного населення в Україні можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення".
Юлія Мельничук, ZN.ua