Росія шукає понад 22 тисячі контрактників — Центр протидії дезінформації

Ці вакансії вказують на втрати російської армії та загальну проблему із набором військовослужбовців, інформує ZN.ua.

Росія шукає понад 22 тисячі контрактників — Центр протидії дезінформації
© Радио Свобода

Російська влада не оголошує мобілізацію, але продовжує масово набирати контрактників. У регіональних центрах зайнятості РФ з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Щонайменше сім підрозділів, які воювали в Україні, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Зазначається, що деякі з таких підрозділів — 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч № 51460) та 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч № 32515), причетні до вбивств та тортур мирних у Бучі.

При цьому найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада (в/ч № 69647) із Бурятії, вона на другому місці за кількістю загиблих.


Антон Герасименко, ZN.ua





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