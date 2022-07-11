Росія шукає понад 22 тисячі контрактників — Центр протидії дезінформації

Російська влада не оголошує мобілізацію, але продовжує масово набирати контрактників. У регіональних центрах зайнятості РФ з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Щонайменше сім підрозділів, які воювали в Україні, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Зазначається, що деякі з таких підрозділів — 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч № 51460) та 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч № 32515), причетні до вбивств та тортур мирних у Бучі.

При цьому найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада (в/ч № 69647) із Бурятії, вона на другому місці за кількістю загиблих.