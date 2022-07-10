Росіяни викопують і вивозять з міста трупи маріупольців, що загинули під час російської облоги Маріуполя

Слідчий комітет РФ викопує і вивозить з міста трупи маріупольців, що загинули під час російської облоги. Про це повідомив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.

Як випливає з допису, до цієї роботи долучився слідчий комітет РФ .

"Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет РФ . Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою «Груз 200» вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу", - зазначив він.

За словами радника міського голови, наразі робота ведеться у дворах багатоповерхівок, зокрема в районі пр. Свободи.

Паралельно, за його словами, ведеться фабрикація "доказів", що людей вбила "українська армія".

"Слідчі (чи просто військові) допитують мешканців щодо подробиць гибелі. У підсумку за "прозорим натяком" людини з автоматом, всіх вбила "українська армія". Фабрикування фейкових доказів на марші. Одне питання - нащо? Щоб безглуздим росіянам довести що вони не вбивці?", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше було виявлено збільшення площі масових поховань на околицях Маріуполя. Такі зміни супутник зафіксував у травні та червні, у селищі Старий Крим та селі Виноградне Донецької області. У цих братських могилах поховані тисячі маріупольців.

При цьому, Росія не відповідає на запити спеціальної комісії ООН щодо воєнних злочинів. Комісії, яка була створена для розслідування воєнних злочинів росіян в Україні, так і не вдалося встановити контакт з представниками РФ .

Комісія, створена Радою ООН , – не єдиний міжнародний орган, який займається розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні. 28 лютого власне розслідування розпочав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС), а деякі країни висловили бажання надіслати в Україну своїх експертів.

Так, наприклад, наприкінці червня Франція розпочала вже сім справ щодо воєнних злочинів Росії, скоєних на території України.

Після звірств російської армії на території України українцям уже не треба доводити фашистську сутність Росії та її нинішнього владного режиму. Рашизм має всі 14 типових характеристик "вічного фашизму". Переконаймося в цьому, пройшовши разом із Олегом Саакяном усі пункти відповідно до класичної праці Умберто Еко, у матеріалі - "Рашизм – це косплей фашизму та нацизму".