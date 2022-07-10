Чоловік публічно закликав росіян створити в Одесі "новоросію": суд виніс вердикт

Чоловік публічно закликав росіян створити в Одесі "новоросію": суд виніс вердикт

Приморський районний суд Одеси ухвалив вирок стосовно співробітника Одеського зоопарку, який у заборонених «Однокласниках» публічно закликав до сепаратизму та насильницького повалення конституційного ладу.

Про це йдеться у судовому реєстрі.

Повідомляється, що 14 лютого чоловік на території звіринця зайшов до «Однокласників» і опублікував пост:

«Одесса вставай! Давайте свергнут гидру Киевской нацистской власти наркоманов! Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! РоSSийский солдат — Одесса ждет и молится за тебя!».

Украинский суд

У березні СБУ у нього провела обшук, під час якого співробітники вилучили мобільний телефон, дві SIM-картки та металеву палицю.

Суд засудив чоловіка до п'яти років умовно із випробувальним строком на три роки.

Крім цього, служителі Феміди зобов'язали любителя росії прочитати твори Івана Багряного «Тигролови», Василя Барки «Жовтий князь» та Уласа Самчука «Марія».

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Алексей Ионов, politeka.net





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