Окупанти помилково розгромили цілий батальйон своїх же вояків, в СБУ видали деталі: "Пацани стояли..."

Російські окупанти розбомбили батальйон «днр» в Донецькій області.

Про це повідомили в Службі безпеки України, спираючись на перехоплення розмови одного з бойовиків «днр», якого рф також мобілізувала на війну проти України.

Мова йде про 2 батальйон першого армійського корпусу «народної міліції днр», який воює у складі армії рф.

В СБУ наголосили, що російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з «л/днр» і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо. Але завдяки цьому перехопленню про військові проколи рашистів знатиме весь світ.

«Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні**я. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки-мовчки, за***алися стояти, почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї**шли ... Ось тобі армія, прикинь», – розповідає бойовик «днр».