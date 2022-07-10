Окупанти помилково розгромили цілий батальйон своїх же вояків, в СБУ видали деталі: "Пацани стояли..."

окупанти, російські солдати, російські війська

Російські окупанти розбомбили батальйон «днр» в Донецькій області.

Про це повідомили в Службі безпеки України, спираючись на перехоплення розмови одного з бойовиків «днр», якого рф також мобілізувала на війну проти України.

Мова йде про 2 батальйон першого армійського корпусу «народної міліції днр», який воює у складі армії рф.

В СБУ наголосили, що російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з «л/днр» і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо. Але завдяки цьому перехопленню про військові проколи рашистів знатиме весь світ.

удар по оккупантам

«Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні**я. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки-мовчки, за***алися стояти, почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї**шли ... Ось тобі армія, прикинь», – розповідає бойовик «днр».

Як повідомили в СБУ, точна цифра втрат у результаті інциденту з боку рф замовчується. Проте і без таких самознищень росіян, українські захисники ліквідували в боях понад 37,5 тис. окупантів.

окупанти, російські солдати, російські війська


Тарас Галушко, politeka.net





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