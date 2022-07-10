“Народні республіки” vs відновленні імперії на Харківщині: в ISW проаналізували окупаційну риторику Кремля

Підтримувана Росією окупаційна влада постійно обстрілюваної Харківської області заявила, що область є «невід’ємною частиною російської землі», це чергове підтвердження того, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю область. Російська адміністрація в регіоні оприлюднила новий прапор окупаційного режиму із зображенням імператорського двоголового орла та символів із харківського герба XVIII ст. Про це йдеться в черговому зведенні аналітиків ISW.

Швидкість загарбницького уряду у створенні цивільної адміністрації 6 липня та введенні воєнного стану в окупованій частині 8 липня додатково свідчать про те, що Кремль агресивно проводить легітимізацію та консолідацію влади окупаційної адміністрації для підтримки цієї ширшої територіальної мети.

Відверте використання образів і риторики імперської Росії, які чітко вказують на анексію, замість використання образів і риторики, що підтримують створення «народної республіки», підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецька та Луганська чи навіть утримання півдня України.

Ключові висновки щодо інших напрямків на лінії фронту за підсумками минулої доби