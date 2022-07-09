Війська РФ знову обстріляли Харківську область, одна людина отримала осколкові поранення — голова ОВА

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів горіли 25 га полів пшениці та ячменю, інформує ZN.ua.

Війська РФ знову обстріляли Харківську область, одна людина отримала осколкові поранення — голова ОВА
Фото ілюстративне
© Головне управління ДСНС України у Харківській області/facebook

Війська РФ знову обстріляли Харківську область, одна людина отримала осколкові поранення. У Чугуївській, Сахновщинській та Слобожанській громадах горіли поля ячменю і пшениці. Загальна площа — понад 25 га. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. Такі «цілі» вражала російська «армія» протягом доби на Харківщині», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, по Харкову Штаб оборони ворожих обстрілів не зафіксував.

Однак Синєгубов додав, що цієї ночі були влучання у Солоницівській громаді Харківського району.

«Горіла хвойна підстилка та намет ресторанного комплексу. Так само о 22:05 були влучання по відкритій території у Нововодолазькій громаді», - зазначає голова ОВА.

На Ізюмщині через обстріли окупантів горіло сміттєзвалище площею 5 га, також сталося загоряння птахокомплексу.

«У Чугуївській, Сахновщинській, Слобожанській громадах горіли поля ячменю, пшениці. Загальна площа - більше 25 га», - повідомив Синєгубов.

Також під обстріли військ РФ знову потрапила Золочівська громада, виникли пожежі у складських приміщеннях.

«Протягом доби, на жаль, є одна постраждала - через обстріли у Циркунівській громаді госпіталізували жінку 64 років, вона отримала осколкові поранення, стан - середній. Медики надали всю необхідну допомогу», - уточнив голова ОВА.

Синєгубов додав, що на Харківському напрямку тривають активні бойові дії. Ворог веде оборонні дії.

«Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Але наші захисники на своїх позиціях. Неподалік Дементіївки наші бійці двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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