У США підірвали «Скрижалі Джорджії»: що це за пам'ятник

Влада Джорджії знесла загадковий бетонний пам'ятник після того, як його було сильно пошкоджено внаслідок підриву. Дехто називав цей монумент «американським Стоунхенджем», а дехто – сатанинською спорудою, повідомляє The Guardian.

Пам'ятник, відомий як «Скрижалі Джорджії», розташовувався за 161 кілометр від міста Атланта. Вибух, який розніс на шматки частини монумента, пролунав на світанку 8 липня.