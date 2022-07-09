У США підірвали «Скрижалі Джорджії»: що це за пам'ятник

Монумент називали "американським Стоунхенджем".

У США підірвали «Скрижалі Джорджії»: що це за пам'ятник
"Скрижалі Джорджії" зруйнували вибухом
© Википедия

Влада Джорджії знесла загадковий бетонний пам'ятник після того, як його було сильно пошкоджено внаслідок підриву. Дехто називав цей монумент «американським Стоунхенджем», а дехто – сатанинською спорудою, повідомляє The Guardian.

Пам'ятник, відомий як «Скрижалі Джорджії», розташовувався за 161 кілометр від міста Атланта. Вибух, який розніс на шматки частини монумента, пролунав на світанку 8 липня.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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