ГУР Міноборони оприлюднило документалку про прорив у заблокований Маріуполь

Особливо небезпечними вильоти гелікоптерами для постачання найнеобхіднішого стали після того, як росіяни вирахували маршрут, інформує ZN.ua.

ГУР Міноборони оприлюднило документалку про прорив у заблокований Маріуполь
Особливо в той час тішило постачання зброї
© ГУР Міноборони Facebook

ГУР Міноборони опублікувало документальний фільм зі свідченнями оборонців Маріуполя про постачання допомоги в заблоковане місто. У стрічці безпосередні учасники операції розповідають про поставки ліків, їжі та боєприпасів.

“Сім рейсів гелікоптерів, які вже стали легендою. В заблокований Маріуполь. На територію заводу «Азовсталь», який став останнім рубежем оборони міста. Хроніка подій зі спогадів безпосередніх учасників”, – йдеться в описі ролика.

“На той час противник контролював територію навколо міста Маріуполь, а водні шляхи неможливо було використовувати, оскільки противник підвів свої бойові кораблі і вони контролювали виходи з Маріупольського міського порту. Тому лишався єдиний шлях – це повітряний міст», - коментує ситуацію, в якій тоді опинилися тоді українські військові глава відомства Кирило Буданов.

Маршрут польоту детально опрацьовували з урахуванням усіх даних розвідки та характеристик систем ППО противника.


Оксана Коваль, ZN.ua





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