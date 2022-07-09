ГУР Міноборони оприлюднило документалку про прорив у заблокований Маріуполь

ГУР Міноборони опублікувало документальний фільм зі свідченнями оборонців Маріуполя про постачання допомоги в заблоковане місто. У стрічці безпосередні учасники операції розповідають про поставки ліків, їжі та боєприпасів.

“Сім рейсів гелікоптерів, які вже стали легендою. В заблокований Маріуполь. На територію заводу «Азовсталь», який став останнім рубежем оборони міста. Хроніка подій зі спогадів безпосередніх учасників”, – йдеться в описі ролика.

“На той час противник контролював територію навколо міста Маріуполь, а водні шляхи неможливо було використовувати, оскільки противник підвів свої бойові кораблі і вони контролювали виходи з Маріупольського міського порту. Тому лишався єдиний шлях – це повітряний міст», - коментує ситуацію, в якій тоді опинилися тоді українські військові глава відомства Кирило Буданов.

Маршрут польоту детально опрацьовували з урахуванням усіх даних розвідки та характеристик систем ППО противника.