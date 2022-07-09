Блінкен та глава МЗС Китаю заявили про готовність до діалогу

Після саміту G20 Блінкен уперше з жовтня минулого року особисто зустрівся із міністром закордонних справ Китаю, інформує ZN.ua.

Блінкен та глава МЗС Китаю заявили про готовність до діалогу
© U.S. Department of State/Flickr

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу, 9 липня, зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І після міністерської зустрічі країн G20 на Балі. Це їхні перші особисті переговори із жовтня 2021 року, повідомляє DW.

«У таких складних і важливих відносинах, як відносини між США та Китаєм, є про що поговорити», - заявив Блінкен.

Перед початком зустрічі з главою МЗС КНР Блінкен висловив надію на «продуктивну та конструктивну розмову».

Ван І зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін вірить у співпрацю та «взаємну повагу» між двома найбільшими економічними державами світу.

«Китай та США - дві великі країни, тому необхідно, щоб ці країни підтримували нормальний обмін», - заявив Ван І.

Крім того, глава МЗС Китаю додав, що сторонам необхідно працювати разом, щоб ці відносини продовжували розвиватися правильним шляхом.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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