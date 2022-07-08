На Львівщині влаштували показ каналів пропагандистів рф: у Нацраді повідомили деталі скандалу

На Львівщині влаштували показ каналів пропагандистів рф: у Нацраді повідомили деталі скандалу

В одному із готелів, що розташованому в Східниці Львівської області, транслювали російські телеканали.

Так, на телевізорах готелю транслювали канали «НТВ МИР», «ТНТ», «РоSSия 24» і «РТР Планета» з пропагандистськими телепередачами.

Про це повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Відомо, що на російські канали пожалівся один із відвідувачів готелю.

Владимир Путин, пенсионер, пропаганда

«Національна рада зафіксувала факт ретрансляції російських програм у готелі «Вілла Алеся» у смт Східниці Львівської області та разом із правоохоронними органами провела роз’яснювальну співбесіду з представниками адміністрації цього закладу», – кажуть у відомстві.

Пізніше з'ясувалось, що в готелі були доступні інші телепрограми, зміст яких не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.

Станом на сьогодні ретрансляцію російських телеканалів у готелі припинили.

пропаганда, роSSийское тв


Алексей Ионов, politeka.net





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