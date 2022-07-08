Foreign Policy: Нове перемир’я між Росією і Україною не повинне повторити помилки Мінських угод

Зважаючи на те, що російське вторгнення в Україну триває, а його глобальні наслідки посилюються, дедалі частіше виникають розмови про досягнення угоди, яка б поклала край цій бійні. Втім, питання про те, як і за яких умов така угода могла б з’явитися, - тема для гарячих дискусій і лишається туманним. Багато хто стверджує, що лише чітка російська поразка має шанс покінчити з імперськими амбіціями Кремля.

Однак, варто чітко розуміти, що нове перемир’я між Росією і Україною не повинне повторювати фатальних помилок, які були зроблені після попереднього російського вторгнення на українську територію в 2014 року. Мінські угоди, переговори про які тривали в 2014 і на початку 2015 років, містили глибокі недоліки і фактично проклали шлях для тієї війни, яка триває зараз. Про це в статті для Foreign Policy пишуть аналітики Шведського інституту міжнародних справ Хуго фон Ессен і Андреас Умланд.

Всупереч поширеному переконанню Мінські угоди не були потенційним інструментом для досягнення рішення чи шляху до миру. Натомість вони були невід’ємною частиною проблеми і багато в чому закріпили російські стратегії, які призвели до цьогорічного вторгнення. В 2014-2015 роках головні учасники переговорів від Заходу - канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд, а також їхні міністри закордонних справ - думали, що вони домовилися про шлях до довготривалого миру. У свою чергу Владімір Путін розглядав угоди як ще один спосіб досягти своєї мети встановлення більшого контролю над рішеннями Києва. Мінські угоди насправді виявилися лише прелюдією до цьогорічного вторгнення. Чи західні уряди, які, швидше за все, зіграють роль посередників чи гарантів у буль-якій майбутній угоді, зможуть засвоїти уроки того прикрого епізоду й уникнути нових домовленостей, які прокладуть шлях для нової війни?