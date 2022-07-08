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2022-07-08
Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — Зеленський
Питання територіальних поступок не буде предметом жодних переговорів, інформує
© Офіс президента
Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — питання здачі української території не буде частиною жодних дипломатичних переговорів про припинення війни. Про це під час
«Українці не готові віддати свою землю, погодитися з тим, що ці території належать Росії. Це наша земля. Ми завжди про це говоримо і маємо намір довести», — сказав президент.
Микита Ткаченко, ZN.ua