Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — Зеленський

Питання територіальних поступок не буде предметом жодних переговорів, інформує ZN.ua.

Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — Зеленський
© Офіс президента

Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — питання здачі української території не буде частиною жодних дипломатичних переговорів про припинення війни. Про це під час інтерв’ю CNN заявив Володимир Зеленський.

«Українці не готові віддати свою землю, погодитися з тим, що ці території належать Росії. Це наша земля. Ми завжди про це говоримо і маємо намір довести», — сказав президент.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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