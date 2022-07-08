Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — Зеленський

Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — питання здачі української території не буде частиною жодних дипломатичних переговорів про припинення війни. Про це під час інтерв’ю CNN заявив Володимир Зеленський.

«Українці не готові віддати свою землю, погодитися з тим, що ці території належать Росії. Це наша земля. Ми завжди про це говоримо і маємо намір довести», — сказав президент.