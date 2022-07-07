Що не будинок - то могильник: у Маріуполі площа поховань зросла вдвічі

В окупованому Росією Маріуполі продовжують знаходити сотні трупів, а місце масових поховань збільшилось удвічі за два місяці, інформує Апостроф.

Про це свідчать знімки супутника Planet Labs, які опублікували журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода).

Так, 29 червня супутник зафіксував техніку, яка продовжує викопувати траншеї для загиблих мешканців на кладовищі біля селища Старий Крим. У порівнянні зі знімком за 8 травня, місця масових поховань розширилися майже вдвічі.

Як припускають у міській раді Маріуполя, на кладовищі може бути поховано близько 15 тисяч загиблих жителів. Там розповіли, що окупанти продовжують розбирати завали багатоповерхівок, де в кожній з них може бути до сотні загиблих. В основному тіла везуть до Старого Криму. Ховають маріупольців не тільки у траншеях, а й в могилах за окрему плату.

Раніше супутником було зафіксовано три виявлені місця масового поховання біля Маріуполя - на околиці н. п. Старий Крим, Виноградне та Мангуш. Згодом виявили четверте місце масового поховання у центрі самого Маріуполя.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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