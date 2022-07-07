Що не будинок - то могильник: у Маріуполі площа поховань зросла вдвічі
В окупованому Росією Маріуполі продовжують знаходити сотні трупів, а місце масових поховань збільшилось удвічі за два місяці, інформує
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Так, 29 червня супутник зафіксував техніку, яка продовжує викопувати траншеї для загиблих мешканців на кладовищі біля селища Старий Крим. У порівнянні зі знімком за 8 травня, місця масових поховань розширилися майже вдвічі.
Як припускають у міській раді Маріуполя, на кладовищі може бути поховано близько 15 тисяч загиблих жителів. Там розповіли, що окупанти продовжують розбирати завали багатоповерхівок, де в кожній з них може бути до сотні загиблих. В основному тіла везуть до Старого Криму. Ховають маріупольців не тільки у траншеях, а й в могилах за окрему плату.
Раніше супутником було зафіксовано три виявлені місця масового поховання біля Маріуполя - на околиці н. п. Старий Крим, Виноградне та Мангуш. Згодом виявили четверте місце масового поховання у центрі самого Маріуполя.