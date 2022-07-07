У Миколаєві затримали агента ФСБ, який готувався коригувати ракетні удари по місту — СБУ

Ворог збирав інформацію про критичну інфраструктуру та оборонні об’єкти, інформує ZN.ua.

У Миколаєві затримали агента ФСБ, який готувався коригувати ракетні удари по місту — СБУ
© СБУ

У Миколаєві затримали агента ФСБ, який готувався коригувати ракетні удари по місту. В ході спецоперації СБУ затримала мешканця Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, також збирав інформацію про критичну інфраструктуру та оборонні об’єкти у причорноморських районах. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними Служби безпеки, раніше надані агентом дані вже були використані окупантами щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів Миколаєва у період з 26 по 30 червня.

Під час обшуків у агента знайшли вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку, а також мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ.

СБУ також повідомляє, що наразі вирішується питання про обрання жителю Миколаєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада).


Анастасія Гурін, ZN.ua





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