Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області: пошкоджено танкер Молдови

Танкер уже чотири місяці дрейфує в морі без екіпажу.

Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області: пошкоджено танкер Молдови
© Слово і діло

Війська РФ у четвер, 7 липня, випустили дві ракети Х-31 по Одеській області, одна з них влучила у молдовський танкер Millennial Spirit, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зазначається, що це судно вже зазнавало обстрілів на початку вторгнення РФ в Україну.

"Наразі, ймовірно, горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпального. Через блокаду рашистами судноплавства танкер уже чотири місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії", - йдеться у повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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