Бліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіян

Бійці ЗСУ підняли прапор на острові Зміїний, з якого нещодавно втікли росіяни.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив військовослужбовець Арут Папоян.

«Наші хлопці такі підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні!», - повідомив Папоян на своїй сторінці в Facebook.

При цьому на фото можна побачити, що бійці встановили відразу три прапори.

До речі, це перші фото безпосередньо з острова Зміїний після втечі росіян, які назвали це «кроком доброї волі».

На знімках можна побачити також покинуті бліндажі окупантів, техніку і інше спалене майно. Втікаючи, окупанти влаштували пожежі.