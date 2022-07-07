Темпи міжнародної підтримки України знижуються — Die Welt

Найбільш проблемна ситуація з поставками зброї.

Темпи міжнародної підтримки України знижуються — Die Welt
© depositphotos/michaklootwijk

Кільський інститут світової економіки (IfW) повідомляє про зниження темпів міжнародної допомоги воюючій Україні. Про це пише видання Die Welt.

Рівень військової допомоги поки що не відповідає потребам Збройних сил України, а наданої союзниками фінансової допомоги недостатньо для стабілізації державного бюджету України.

Згідно з даними останнього звіту Ukraine Support Tracker, за останні тижні обсяги військової та фінансової допомоги Україні значно скоротилися, інформує ZN.ua.

Найбільш проблемна ситуація з поставками зброї.

«Через потужні артилерійські обстріли Україна в першу чергу залежить від ракетних установок і гаубиць, щоб мати можливість захистити себе», — говорить Крістоф Требеш, директор дослідницького центру IfW.

«Однак кількість не лише наданого, але й обіцяного озброєння значно нижча за сформульовані Україною потреби. Запаси в Росії значно вищі», — пояснює він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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