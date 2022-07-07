Більшість арабів вважають, що демократія робить економіку слабшою - дослідження

«Арабська весна», яка почалась у 2010 році як рух за демократичні цінності на противагу авторитарним, не привела поки що арабські країни до кращого рівня якості життя, інформує ZN.ua.

Більшість арабів вважають, що демократія робить економіку слабшою - дослідження

Араби втрачають віру в демократію як в інструмент забезпечення економічної стабільності, свідчить опитування 23 тисяч людей в дев’яти арабських країнах, проведене Arab Barometer на замовлення BBC.

Через десять років після початку «Арабської весни», метою якої було повалення автократії та впровадження демократичних змін, більшість арабів зробили висновок, що економіка є слабкою за демократії.

«Зростає усвідомлення того, що демократія не є ідеальною формою правління, і вона не може виправити все. По всьому регіону люди голодують та розчаровані існуючими системами», - каже Майкл Роббінс, директор Arab Barometer.

Більшість опитаних погоджуються з тим, що вони більше стурбовані ефективністю політики свого уряду, ніж типом уряду.

Згідно з індексом демократії EIU, Близький Схід і Північна Африка займають найнижче місце серед усіх регіонів, охоплених індексом: Ізраїль класифікується як «демократія з недоліками», Туніс і Марокко класифікуються як «гібридні режими», а решта регіонів класифікуються як «авторитарні».

Туніс був єдиною країною, якій вдалося сформувати стійкий демократичний уряд після повстань «Арабської весни» 2011 року. Однак Туніс, схоже, повертається до авторитарного правління президента Саїда. Згідно з індексом демократії EIU за 2021 рік, країна опустилася на 21 сходинку в рейтингу та була перекласифікована як «гібридний режим», а не як «демократія з недоліками».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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