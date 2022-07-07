США дотримуються тактики, як за часів Радянського Союзу, коли використовували війну в Афганістані для розвалу СРСР, - політолог Раміс Юнус
Американський політолог Раміс Юнус розповів, як США намагаються розвалити росію.
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«США дотримуються тактики, як за часів Радянського Союзу, коли використовували війну в Афганістані для розвалу СРСР», - зазначив Раміс Юнус.
За словами експерта, після повномасштабного вторгнення росії в Україну США зрозуміли, що вони можуть «демонтувати» путінський режим, що заважає всім жити, скориставшись ситуацією навколо безперспективної для росії війни, яку розв'язав путін.
«Для них головне, щоб це не вийшло за територію України: для США смерті подібно, якщо війна вийде на територію НАТО», - наголосив Раміс Юнус.
На думку політолога, США хочуть розвалити росію і домогтися зміни влади, але при цьому не розпочавши ще більш масштабний конфлікт – третю світову, яка лише ускладнить цей процес і призведе до величезних людських жертв, тому США діють не безпосередньо.