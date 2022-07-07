У Нацбанку хочуть фінансової незалежності від Кабміну

Масштабне фінансування державного бюджету з боку Національного банку може значно подовжити або стати на заваді приєднання України до ЄС, адже це суперечить "копенгагенським критеріям". Про це голова НБУ Кирило Шевченко розповів в колонці на ЕП.

Будь-яка європейська країна, яка подає заявку на членство в Євросоюзі, має відповідати так званим "копенгагенським критеріям", які передбачають дотримання певних вимог країною-кандидатом.

Критерії вступу, або Копенгагенські критерії – основні умови, яким повинні відповідати всі країни-кандидати, щоб стати державою-членом. Вони містять політичні критерії (стабільність інститутів, верховенство права, права людини), економічні критерії (ринкова економіка) та адміністративна та інституційна спроможність, здатність брати на себе зобов’язання членства.

Як пояснив Шевченко, критерії у сфері економічної та монетарної політики, зокрема, вимагають забезпечення незалежності Центральних банків у державах-членах, забороняють пряме фінансування державного сектору Центробанками та забороняють надавати привілейований доступ державного сектору до фінансових установ.

"На шляху до повноцінного приєднання до ЄС саме ці елементи монетарної політики є орієнтирами для країн-кандидатів, які підлягають щорічному моніторингу. Невиконання цих вимог може стати на заваді євроінтеграції чи розтягнути процес приєднання України до ЄС на десятиліття", – заявив Шевченко.

Він вважає, що подолання "монетизаційної? залежності може зміцнити країну як економічно, так і інституційно, що дозволить пришвидшити повоєнне відновлення і зробити його більш стійким.

Нагадаємо, Національний банк змушений стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією гривні, продажем валюти з резервів – у травні було продано стільки ж валюти, скільки "надруковано" гривні.

Щомісяця Україні потрібно 5 млрд доларів для функціонування бюджету, і за три місяці повномасштабної війни з цією метою Національний банк "надрукував" вже 120 млрд грн, або 4,1 млрд доларів.