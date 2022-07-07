У Нацбанку хочуть фінансової незалежності від Кабміну

Фінансування Нацбанком уряду може заважати приєднанню до ЄС, інформує ZN.ua.

У Нацбанку хочуть фінансової незалежності від Кабміну
© Диалог.UA

Масштабне фінансування державного бюджету з боку Національного банку може значно подовжити або стати на заваді приєднання України до ЄС, адже це суперечить "копенгагенським критеріям". Про це голова НБУ Кирило Шевченко розповів в колонці на ЕП.

Будь-яка європейська країна, яка подає заявку на членство в Євросоюзі, має відповідати так званим "копенгагенським критеріям", які передбачають дотримання певних вимог країною-кандидатом.

Критерії вступу, або Копенгагенські критерії – основні умови, яким повинні відповідати всі країни-кандидати, щоб стати державою-членом. Вони містять політичні критерії (стабільність інститутів, верховенство права, права людини), економічні критерії (ринкова економіка) та адміністративна та інституційна спроможність, здатність брати на себе зобов’язання членства.

Як пояснив Шевченко, критерії у сфері економічної та монетарної політики, зокрема, вимагають забезпечення незалежності Центральних банків у державах-членах, забороняють пряме фінансування державного сектору Центробанками та забороняють надавати привілейований доступ державного сектору до фінансових установ.

"На шляху до повноцінного приєднання до ЄС саме ці елементи монетарної політики є орієнтирами для країн-кандидатів, які підлягають щорічному моніторингу. Невиконання цих вимог може стати на заваді євроінтеграції чи розтягнути процес приєднання України до ЄС на десятиліття", – заявив Шевченко.

Він вважає, що подолання "монетизаційної? залежності може зміцнити країну як економічно, так і інституційно, що дозволить пришвидшити повоєнне відновлення і зробити його більш стійким.

Нагадаємо, Національний банк змушений стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією гривні, продажем валюти з резервів – у травні було продано стільки ж валюти, скільки "надруковано" гривні.

Щомісяця Україні потрібно 5 млрд доларів для функціонування бюджету, і за три місяці повномасштабної війни з цією метою Національний банк "надрукував" вже 120 млрд грн, або 4,1 млрд доларів.

По матерiалам: Економічна правда /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
США хочуть провести “відверту розмову” з Китаєм про війну в УкраїніСША хочуть провести “відверту розмову” з Китаєм про війну в Україні
В Угорщині заявили, що хочуть відмовитися від російських нафти та газу, але поки що не можуть це зробитиВ Угорщині заявили, що хочуть відмовитися від російських нафти та газу, але поки що не можуть це зробити
В Раді хочуть запропонувати світу визнати збройні сили РФ терористичною організацієюВ Раді хочуть запропонувати світу визнати збройні сили РФ терористичною організацією
У США відбулася смертельна стрілянина на параді на честь Дня незалежності: момент потрапив на відеоУ США відбулася смертельна стрілянина на параді на честь Дня незалежності: момент потрапив на відео
Рашисти хочуть стратити ще двох полонених іноземців, які воювали в лавах ЗСУРашисти хочуть стратити ще двох полонених іноземців, які воювали в лавах ЗСУ
У Пентагоні хочуть перевіряти використання американської зброї в УкраїніУ Пентагоні хочуть перевіряти використання американської зброї в Україні
В Мелітополі окупанти хочуть створити реєстр жителів — мерВ Мелітополі окупанти хочуть створити реєстр жителів — мер
Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордонЗагальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон
Українці не хочуть «руского міра», тому потрібно підтримати євроінтеграцію України – ДудаУкраїнці не хочуть «руского міра», тому потрібно підтримати євроінтеграцію України – Дуда
Рф готується перекинути великі резерви, британська розвідка повідомила деталі: "Хочуть охопити район..."Рф готується перекинути великі резерви, британська розвідка повідомила деталі: "Хочуть охопити район..."
Последние новости
Подгружаем последние новости