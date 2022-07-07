AP: Зустріч G20 може закінчитися ще більшим розколом у ставленні до війни Росії проти України
На відміну від зустрічей з однодумцями з G7 і НАТО, американського Держсекретаря чекають складні переговори з представниками країн, які насторожені підходом США до російської війни проти України, інформує
Під час зустрічі в Індонезії цього тижня міністри закордонних справ найбільших країн світу будуть шукати способи розібратися з російською війною проти України, а також з її наслідками для глобальної енергетики і продовольчої безпеки. Але замість єдності ці переговори можуть загострити вже існуючий розкол у ставленні до російсько-українського конфлікту.
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