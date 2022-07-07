AP: Зустріч G20 може закінчитися ще більшим розколом у ставленні до війни Росії проти України

Під час зустрічі в Індонезії цього тижня міністри закордонних справ найбільших країн світу будуть шукати способи розібратися з російською війною проти України, а також з її наслідками для глобальної енергетики і продовольчої безпеки. Але замість єдності ці переговори можуть загострити вже існуючий розкол у ставленні до російсько-українського конфлікту.

Про це пише AP , нагадуючи, що цього тижня Держсекретар Ентоні Блінкен, глава МЗС РФ Сєргєй Лавров і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї візьмуть участь в зустрічі G20, яка пройде на індонезійському курорті Балі, щоб підготувати саміт лідерів групи в тому ж місці в листопаді. Це буде перший випадок з січня, коли Блінкен і Лавров будуть в одній кімнаті, не кажучи вже про одне і те ж місто. Немає жодних ознак того, що дипломати проведуть окрему зустріч. Але навіть без розмови тет-а-тет з Лавровим Блінкен може зіштовхнутися зі складними дискусіями.