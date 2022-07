Два ключових міністра Британії подали у відставку

Британський міністр фінансів Ріші Сунак подав у відставку на знак протесту проти керівництва прем’єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє The Guardian .

До нього долучився і міністр охорони здоров‘я Саджид Джавід.

Після цих заяв британський фунт досяг нового мінімуму: британська валюта впала на 1,5% до 1,1923 за долар .

«Громадськість справедливо очікує, що уряд буде діяти належним чином, компетентно та серйозно», — написав Сунак у Twitter у вівторок увечері.