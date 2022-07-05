Два ключових міністра Британії подали у відставку

Про звільнення оголосили міністри фінансів та охорони здоров'я, інформує ZN.ua.

Два ключових міністра Британії подали у відставку
© unsplash/jimmediaart

Британський міністр фінансів Ріші Сунак подав у відставку на знак протесту проти керівництва прем’єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє The Guardian.

До нього долучився і міністр охорони здоров‘я Саджид Джавід.

Після цих заяв британський фунт досяг нового мінімуму: британська валюта впала на 1,5% до 1,1923 за долар .

«Громадськість справедливо очікує, що уряд буде діяти належним чином, компетентно та серйозно», — написав Сунак у Twitter у вівторок увечері.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022

У листі до прем’єр-міністра Сунак написав: «Мені сумно залишати уряд, але я дійшов висновку, що далі так продовжувати не можна».

Відставки урядовців відбулися на тлі низки скандалів, які переслідували уряд Бориса Джонсона протягом останніх кількох місяців.

Місяць тому британський парламент голосував питання щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру, яке виникло через гнів частини консерваторів у зв'язку з доповіддю Сью Грей. Вона розслідувала порушення правил карантину членами уряду на Даунінг-стріт у розпал пандемії Covid-19. Зрештою, Борис Джонсон зберіг своє крісло.

По матерiалам: The Guardian /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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