Два ключових міністра Британії подали у відставку

У листі до прем’єр-міністра Сунак написав: «Мені сумно залишати уряд, але я дійшов висновку, що далі так продовжувати не можна».
Відставки урядовців відбулися на тлі низки скандалів, які переслідували уряд Бориса Джонсона протягом останніх кількох місяців.
Місяць тому британський парламент голосував питання щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру, яке виникло через гнів частини консерваторів у зв'язку з доповіддю Сью Грей. Вона розслідувала порушення правил карантину членами уряду на Даунінг-стріт у розпал пандемії Covid-19. Зрештою, Борис Джонсон зберіг своє крісло.