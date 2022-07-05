Те, що зростання амбіцій путіна завершиться плачевно, стало зрозумілим ще під час війни в Грузії, - Томас Венцлова

Литовський публіцист Томас Венцлова розповів, що росія не змогла звернути на шлях інших країн Східної Європи і продовжує плекати свої імперські амбіції.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

За словами поета, ще до війни він довго сподівався, що росії вдасться звернути зі свого курсу агресивної імперії та піти тим самим шляхом, що й інші східноєвропейські країни.

«На жаль, цього не сталося. Повторився процес, схожий на те, що було в Німеччині після Версальського договору: правлячі верстви в росії усвідомили поразку СРСР у холодній війні не як звільнення, а як катастрофу і почали думати про реванш», - констатує Томас Венцлова.

Принагідно він порівнює путіна та його оточення з Гітлером і нацистами, які змогли нав'язати такі реваншистські настрої своєму народові. Публіцист підкреслює, що історія повторилася точно, адже зараз звучать ті ж заяви про єдність нації і нібито утиснутих росіянах на Донбасі. Він нагадує, що Гітлер свого часу так само говорив про німців у Судетській області, в Ельзасі, в Клайпеді і вважав, що вони тільки того й чекають, щоб з'єднатися з Німеччиною.

«Те, що зростання амбіцій путіна завершиться плачевно, стало зрозумілим ще під час війни в Грузії, а особливо після анексії Криму. Зараз ми бачимо велике нещастя – путін і його кліка не лише хочуть повернути Україну, яка не бажає цього, у свої обійми, а й пізніше підпорядкувати своїй владі всю колишню територію СРСР», - стверджує Томас Венцлова.

До того ж, зауважує він, росія навіть не намагається приховати цих своїх імперських планів щодо відновлення сфери впливу, зломлення Заходу та заняття домінантної позиції у світі, адже про це постійно говорять російські пропагандисти.