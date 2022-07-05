Те, що зростання амбіцій путіна завершиться плачевно, стало зрозумілим ще під час війни в Грузії, - Томас Венцлова

Те, що зростання амбіцій путіна завершиться плачевно, стало зрозумілим ще під час війни в Грузії, - Томас Венцлова

Литовський публіцист Томас Венцлова розповів, що росія не змогла звернути на шлях інших країн Східної Європи і продовжує плекати свої імперські амбіції.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

За словами поета, ще до війни він довго сподівався, що росії вдасться звернути зі свого курсу агресивної імперії та піти тим самим шляхом, що й інші східноєвропейські країни.

«На жаль, цього не сталося. Повторився процес, схожий на те, що було в Німеччині після Версальського договору: правлячі верстви в росії усвідомили поразку СРСР у холодній війні не як звільнення, а як катастрофу і почали думати про реванш», - констатує Томас Венцлова.

Принагідно він порівнює путіна та його оточення з Гітлером і нацистами, які змогли нав'язати такі реваншистські настрої своєму народові. Публіцист підкреслює, що історія повторилася точно, адже зараз звучать ті ж заяви про єдність нації і нібито утиснутих росіянах на Донбасі. Він нагадує, що Гітлер свого часу так само говорив про німців у Судетській області, в Ельзасі, в Клайпеді і вважав, що вони тільки того й чекають, щоб з'єднатися з Німеччиною.

«Те, що зростання амбіцій путіна завершиться плачевно, стало зрозумілим ще під час війни в Грузії, а особливо після анексії Криму. Зараз ми бачимо велике нещастя – путін і його кліка не лише хочуть повернути Україну, яка не бажає цього, у свої обійми, а й пізніше підпорядкувати своїй владі всю колишню територію СРСР», - стверджує Томас Венцлова.

До того ж, зауважує він, росія навіть не намагається приховати цих своїх імперських планів щодо відновлення сфери впливу, зломлення Заходу та заняття домінантної позиції у світі, адже про це постійно говорять російські пропагандисти.


user, politeka.net





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Західні компанії не повернуться в Росію після закінчення війни проти України, це невигідноFT: Західні компанії не повернуться в Росію після закінчення війни проти України, це невигідно
На жаль, реальний мирний процес може бути лише після смерті путіна, - журналіст Олесь ДонійНа жаль, реальний мирний процес може бути лише після смерті путіна, - журналіст Олесь Доній
ЄС поступово звільняється від залежності, що гальмувала політичні рішення проти Путіна — БоррельЄС поступово звільняється від залежності, що гальмувала політичні рішення проти Путіна — Боррель
ПВК "Вагнера" вербує для війни в Україні ув'язнених – пропонують амністію та 200 тис. рублівПВК "Вагнера" вербує для війни в Україні ув'язнених – пропонують амністію та 200 тис. рублів
Оточення Путіна вже два роки знаходиться на карантині через його фобії — BBCОточення Путіна вже два роки знаходиться на карантині через його фобії — BBC
"Втратили народу непомірно": стало відомо, чому Лисичанськ став останнім успіхом рф в Україні"Втратили народу непомірно": стало відомо, чому Лисичанськ став останнім успіхом рф в Україні
WSJ: Їжа стала стратегічною зброєю Путіна, як це сталося?WSJ: Їжа стала стратегічною зброєю Путіна, як це сталося?
Лукашенко з папірцями побіг до путіна: стало відомо, чому Білорусь не поспішає вводити військаЛукашенко з папірцями побіг до путіна: стало відомо, чому Білорусь не поспішає вводити війська
Російські дипломати полетіли з Болгарії. У футболках із зображенням і цитатою ПутінаРосійські дипломати полетіли з Болгарії. У футболках із зображенням і цитатою Путіна
Захоплення Лисичанська: в ISW пояснили його значення для ПутінаЗахоплення Лисичанська: в ISW пояснили його значення для Путіна
Последние новости
Подгружаем последние новости