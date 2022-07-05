В Україні ліквідували російського підполковника, який воював у Чечні: фото

В Україні ліквідовано чергового підполковника російської армії, командира танкового батальйону Єгора Мелешенка.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Апостроф .

Окупант народився 4 липня 1978 року у Новосибірську. Закінчив місцеве вище загальновійськове командне училище. Брав участь у бойових діях у Чечні, за що був нагороджений нагрудним знаком. Повідомляється, що "Мелешенко загинув, захищаючи мешканців Донбасу". Церемонія прощання із вбивцею українців запланована на 5 липня у Новосибірську.

Як повідомляв "Апостроф", 31 травня українські військові знищили у Запорізькій області під час боїв за Камишеваху російського підполковника Заура Димаєва зі спецполку імені Кадирова.

Раніше бійцями ЗСУ було ліквідовано командира десантно-штурмового батальйону 104-го десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.