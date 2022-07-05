Війська РФ продовжують обстрілювати Донецьку область: двоє загиблих та четверо поранених

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, інформує ZN.ua.

Війська РФ продовжують обстрілювати Донецьку область: двоє загиблих та четверо поранених
© Нацполіція

У понеділок, 4 липня, в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули двоє людей та ще чотири поранено, зазначив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 липня росіяни вбили двох мирних жителів Донбасу — у Бахмуті. Ще чотири людини отримали поранення", - зазначив Кириленко в Facebook.

У Костянтинівці медичну допомогу надали двом людям, пораненим у Луганській області.

Нині не можливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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