Окупанти оголосили "заступником мера" Балаклії учасника шоу "Україна має талант": відео

У тимчасово окупованій Балаклії на Харківщині оголосили "заступником мера" учасника шоу "Україна має талант" та "Хвилина слави" Сергія Агаркова, який бив себе сокирою по животу та засовував у ніс цвяхи.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Апостроф .

Окупанти поширили в мережі відео, на якому сепаратист, який любить засовувати цвяхи у свої отвори, у приміщенні Балаклійської міськради зриває табличку з ім'ям голови райдержадміністрації Степана Масельського. Поруч із ним перебуває колишній харків'янин Сергій Моїсеєв, керівник проросійської організації, який після перемоги Революції Гідності втік до Росії.

Агарков відомий антиукраїнською позицією з 2014 року, був керівником організації "Союз народної єдності" та одним із авторів сепаратистського проекту "Дорожня карта Новоросії". До 2014 року виступав на шоу "Україна має талант", втік з Харкова до Росії.

У свою чергу, Степан Масельський у коментарі журналістам заявив про те, що не дивився відео із захопленої Балаклійської міськради і бажання переглядати записи окупантів, колаборантів та зрадників у нього немає. А ось щодо таблички сказав так: "Повірте, повісимо назад".