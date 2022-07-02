Росія за день обстріляла міста Донецької області авіацією, "Градами", "Ураганами" та "Смерчами" – відео

Вчора Росія обстріляла 11 населених пунктів Донецької області. Зруйновано та пошкоджено 43 житлові будинки, з них 10 багатоквартирних, повідомили в обласному управлінні поліції.

Окупанти обстріляли Бахмут, Слов'янськ, Авдіївку, Годинник Яр, смт Північне та Південне, села Олександрівка, Курдюмівка, Желанне, Тоненьке, Воздвиженка. Є загиблі та поранені мирні жителі.

Російські війська обстріляли регіон авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, били цілеспрямовано житловим сектором.

"Зруйновано 58 цивільних об'єктів – будинки, школа, ферма, торговий центр, зупинка громадського транспорту, вогнетривкий комбінат, фітнес-клуб, залізниця, газорозподільна станція, лінія електропередач тощо", - йдеться у повідомленні.