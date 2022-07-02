В ОП розповіли про зміну тактики РФ у війні проти України

Росія прагне залякати людей і схилити українську владу до переговорів, інформує ZN.ua.

В ОП розповіли про зміну тактики РФ у війні проти України
© Офіс президента

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ змінила тактику у війні проти України. Окупанти атакують ракетами мирні міста, щоб залякати людей і схилити владу до переговорів.

"Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть збудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на деякі поступки Росії. Тобто яка зараз тактика? З одного боку, вони абсолютно не враховують, як на це реагує світ на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. Вони змушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки", - наголосив Подоляк в інтерв'ю "Україна 24".

За йогот словами, РФ вкладає гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили, "давайте якось війну закінчувати".

Подоляк зазначив, що для того, щоб зламати нову концепцію війни Росії, Україні потрібна не лише протиповітряна оборона, а й система протиракетної оборони.


Анна Конюченко, ZN.ua





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