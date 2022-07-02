РФ обкрадає Україну: готується масштабна крадіжка електроенергії

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку , що Росія готується до перенаправлення електроенергії, що виробляється на Запорізькій АЕС, в російську енергосистему.

Зазначається, що дії окупантів свідчать про їх наміри остаточно включити ЗАЕС в російську енергосистему. Хоча раніше влада РФ заявляла, що електрику з електростанції й надалі «продаватимуть» Україні.

Цілком ймовірно, що російське керівництво прагне відновити фізичний доступ до ліній електропередач, аби забезпечити прямий потік української енергії до РФ . Певною мірою ці наміри підтверджують деякі воєнні операції, які відбуваються останніми тижнями в окупованих Росією частинах Запорізької області.

Незалежний експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна вбачає в раптовому ремонті основної лінії електропередач у Чонгарі підтвердження цих намірів. Ще у 2015 році після анексії Криму лінії були зруйновані Україною, що технічно унеможливлювало постачання електроенергії на тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня.