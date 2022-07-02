РФ обкрадає Україну: готується масштабна крадіжка електроенергії

Окупанти готуються перенаправляти у свою енергосистему ресурси з Запорізької АЕС, інформує ZN.ua.

РФ обкрадає Україну: готується масштабна крадіжка електроенергії
© Википедия

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що Росія готується до перенаправлення електроенергії, що виробляється на Запорізькій АЕС, в російську енергосистему.

Зазначається, що дії окупантів свідчать про їх наміри остаточно включити ЗАЕС в російську енергосистему. Хоча раніше влада РФ заявляла, що електрику з електростанції й надалі «продаватимуть» Україні.

Цілком ймовірно, що російське керівництво прагне відновити фізичний доступ до ліній електропередач, аби забезпечити прямий потік української енергії до РФ. Певною мірою ці наміри підтверджують деякі воєнні операції, які відбуваються останніми тижнями в окупованих Росією частинах Запорізької області.

Незалежний експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна вбачає в раптовому ремонті основної лінії електропередач у Чонгарі підтвердження цих намірів. Ще у 2015 році після анексії Криму лінії були зруйновані Україною, що технічно унеможливлювало постачання електроенергії на тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня.


Олена Середа, ZN.ua





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