Франція та Австралія підписали оборонний договір, що передбачає спільну підтримку України
Також у документі констатують складні наслідки війни Кремля проти України для світової продовольчої безпеки, інформує
Франція та Австралія започатковують нові оборонні проєкти і в останньому спільному
“Ми засуджуємо незаконне вторгнення Росії в Україну та нагадуємо про нашу солідарність з урядом і народом України. Ми погодилися продовжувати разом виступати на захист заснованого на правилах міжнародного порядку та цілісності міжнародного права, які є важливими для нашої спільної безпеки та процвітання як у Європі, так і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні” – йдеться на сайті Єлисейського палацу за результатами зустрічі глав держав у Парижі.