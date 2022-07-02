Франція та Австралія підписали оборонний договір, що передбачає спільну підтримку України

Франція та Австралія започатковують нові оборонні проєкти і в останньому спільному комюніке за результатами зустрічі президента Макрона та прем’єра Ентоні Альбанезе в графі про оборонну політику підтвердили підтримку України в протистоянні Кремлю.

“Ми засуджуємо незаконне вторгнення Росії в Україну та нагадуємо про нашу солідарність з урядом і народом України. Ми погодилися продовжувати разом виступати на захист заснованого на правилах міжнародного порядку та цілісності міжнародного права, які є важливими для нашої спільної безпеки та процвітання як у Європі, так і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні” – йдеться на сайті Єлисейського палацу за результатами зустрічі глав держав у Парижі.