Франція та Австралія підписали оборонний договір, що передбачає спільну підтримку України

Також у документі констатують складні наслідки війни Кремля проти України для світової продовольчої безпеки, інформує ZN.ua.

Франція та Австралія підписали оборонний договір, що передбачає спільну підтримку України
Австралія та Франція започатковують нові оборонні проєкти, що передбачають підтримку України

Франція та Австралія започатковують нові оборонні проєкти і в останньому спільному комюніке за результатами зустрічі президента Макрона та прем’єра Ентоні Альбанезе в графі про оборонну політику підтвердили підтримку України в протистоянні Кремлю.

“Ми засуджуємо незаконне вторгнення Росії в Україну та нагадуємо про нашу солідарність з урядом і народом України. Ми погодилися продовжувати разом виступати на захист заснованого на правилах міжнародного порядку та цілісності міжнародного права, які є важливими для нашої спільної безпеки та процвітання як у Європі, так і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні” – йдеться на сайті Єлисейського палацу за результатами зустрічі глав держав у Парижі.


Оксана Коваль, ZN.ua





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